Un matrimonio che si consuma con quasi due anni di ritardo. Quello tra il Benevento e Michele Pazienza, chiamato dal presidente Vigorito a prendere il posto di Gaetano Auteri, nei confronti del quale la fiducia era in esaurimento da tempo. Il rapporto non poteva che concludersi con l’esonero, con il pari col Monopoli che è stata la classica goccia di un vaso già traboccante, e a quel punto il massimo dirigente del club di via Santa Colomba ha tirato fuori il profilo del tecnico di San Severo.

