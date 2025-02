Impatto pesante sulla circolazione stradale in centro storico e sacrifici per gli automobilisti ma non potrebbe essere diversamente vista la necessità di velocizzare le lavorazioni per l’investimento Pinqua Pnrr per il polo BenLab, ossia la riqualificazione del complesso Ex Orsoline insieme al Mercato Commestibili-Malies, che dovrà diventare polo ricerca, centro dibattiti, centro riferimento per realtà produttive e luogo di reificazione dell’integrazione università territorio.

