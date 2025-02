Una nuova grande occasione per affacciarsi sulla Serie B. Passione e ambizione hanno scandito i passi da calciatore prima e da allenatore poi di Michele Pazienza, scelto dal Benevento come nuova guida dei giallorossi. La chance dopo la separazione con l’Avellino, tappa presentata come quel treno da prendere al volo raggiunto tra gli applausi di Cerignola, sulla panchina dell’Audace. In gialloblù Pazienza ha incrociato le sue strade con quelle del direttore sportivo Elio Di Toro, oggi capolista nel girone C di Serie C, in corsa per gli stessi obiettivi giallorossi. Un lungo percorso condiviso all’Audace, prima del volo con direzione Avellino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia