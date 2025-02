Usa: E. Letta, ‘Trump è una sfida mortale per l’Unione europea’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Trump questa volta farà tutto quello che ha detto in campagna elettorale. Ha progetto alternativo all’esistenza dell’Ue come organizzazione multilaterale e comunitaria. Adesso abbiamo capito che quella di Trump è una sfida mortale per il nostro progetto e dobbiamo comportarci bene conseguenza”. Lo dice Enrico Letta in un’intervista a La Vanguardia. Per l’ex-premier “è chiaro che l’Europa sarà il prossimo obiettivo” del presidente Usa sul fronte dazi.

Quale dovrebbe essere la risposta dall’Ue? “Se Trump attaccasse il commercio, come sta facendo con Canada e Messico, saremo costretti a reagire”. A partire dal settore finanziario a quello dell’innovazione e energetico. “Penso che sia essenziale procedere verso un mercato unico di energia per garantire una diminuzione dei costi”.

Quale potrebbe essere l’impatto delle elezioni tedesche nel processo di integrazione? “L’ascesa dell’estrema destra potrebbe cambiare la strategia di integrazione europea. Il grande timore è che il populismo europeo costringa il continente a discutere soltanto un unico tema: l’immigrazione. E’ un problema, ma non la priorità. Dobbiamo gestirlo, ma il vero problema è la mancanza di competitività. Perché se manca la crescita, manca tutto il resto”.