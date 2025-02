“De Luca non ha cultura istituzionale, sa fare solo cabaret e sceneggiate”. Non si è fatta attendere la replica dell’onorevole Francesco Rubano alle dichiarazioni proferite dal governatore che, a proposito dell’ospedale di Sant’Agata, aveva addebitato al parlamentare forzista di diramare “solo comunicati e scemenze”, aggiungendo che il ricorso al Tar proposto dal Comune di Puglianello era stato respinto.

Il deputato, invece, aveva dato una lettura diversa della decisione dei giudici amministrativi: “Il Tar – aveva spiegato Rubano – non ha certo sollevato la Regione Campania e l’Azienda Ospedaliera ‘San Pio’ dalle proprie responsabilità. Anzi, ha espressamente invitato il Comune di Puglianello a intraprendere azioni ai sensi del decreto legislativo 198 del 2009, norma speciale per il controllo dei livelli di performance delle amministrazioni pubbliche. Va inoltre evidenziato che, in sede giudiziaria, l’Azienda San Pio ha ammesso di non aver potuto organizzare adeguatamente l’ospedale a causa della carenza di risorse economiche e di personale, con un rimpallo di responsabilità con la Regione che appare inaccettabile”.

