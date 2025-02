Chiuse ieri e oggi le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Castelvetere in Val Fortore, lo ha stabilito il Sindaco Gianfranco Mottola con Ordinanza. La causa viene esplicitata dal Sindaco nel documento, e riguarda un guasto alla caldaia che alimenta l’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico sito in Piazza Dante. Il Comune, come si legge nel testo dell’Ordinanza, si è immediatamente attivato per ripristinare l’impianto.

