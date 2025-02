“Abbiamo scoperto che saranno realizzati degli appartamenti in ragione di un condono edilizio sulla sommità dell’edificio. Abbiamo cercato di fare accesso agli atti e non siamo stati contattati. Si tratta di un palazzo di sei piani, ci sono delle strutture che noi consideravamo degli ‘stenditoi’, scopriamo che il completamento è ampio. Dovrebbe esserci una dichiarazione sulla statica risalente al tempo del condono, vorremo capire se per i calcoli sismici in rapporto alla normativa vigente ci siano garanzie per la tenuta statica rispetto le regole di oggi”.

E’ il ragionamento di alcuni condomini di un caseggiato in via Piermarini, nel comprensorio del viale Mellusi rispetto potenziali rischi sicurezza statica per lavori su sommità del condominio.

I condomini hanno dato vita ad un vero e proprio sit-in, in cui sono emerse diverse altre connotazioni che riguardano dinamiche di quella che appare una controversia condominiale.

