Delle cento squadre del panorama professionistico italiano, novantanove hanno ufficializzato operazioni di mercato in entrata o in uscita in questa finestra di gennaio. Solo una non ha generato novità: il Benevento.

L’immobilismo della Strega si è esteso dal primo all’ultimo secondo dedicato alle trattative, nonostante le necessità manifestate nel corso delle settimane e un crollo evidente in termini di prestazioni e rendimento. Per la prima volta nell’era Vigorito, il club di via Santa Colomba conclude il suo mercato di gennaio senza nessun affare fatto.

