Gli scricchiolii avvertiti dopo Potenza sono diventate crepe. La palla di fango rotolando nei match contro Foggia e Monopoli si è trasformata in valanga, al punto tale da travolgere Gaetano Auteri, arrivato al capolinea della sua seconda avventura sulla panchina giallorossa. Una beffa per il tecnico siracusano che, ritornato al capezzale della Strega a dicembre 2023, ha avuto il merito di ridarne un’identità, di riportare entusiasmo nella piazza, spingendo il Benevento fino alla semifinale play off per la promozione in Serie B nella passata stagione, per poi tenerlo a lungo in testa alla classifica in quella in corso, sposando pienamente il progetto varato dalla società e mirato alla valorizzazione di giovani.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia