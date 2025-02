Come promesso, sul caso dei formaggini scaduti non è calato ancora il sipario.

I consiglieri Luigi Perifano, Francesco Farese, Giovanna Megna, Floriana Fioretti, Angelo Miceli, Giovanni De Lorenzo, Raffaele De Longis e Maria Letizia Varricchio hanno sottoscritto un’interpellanza urgente a risposta scritta e orale relativa al servizio di ristorazione scolastica. Innanzitutto, ricordano che in data 28 dicembre 2020 veniva aggiudicato il servizio di ‘Ristorazione scolastica, prodotti di qualità riconosciuta e certificata, biologici ed a basso impatto ambientale Plastic free’ alla Rti Siristora Food & Global Service srl – Coop. di lavoro Solidarietà e lavoro scarl, per un importo complessivo di euro 5,44 a pasto, oltre Iva, per affidamento triennale, a partire dall’anno 2020/2021, con successive proroghe.

