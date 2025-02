Cortina, Airbnb offre un soggiorno da campioni con la nazionale femminile di curling

(Adnkronos) – Un’opportunità unica, verso Milano Cortina 2026. Airbnb offre a una famiglia o un gruppo di quattro amici la chance di trascorrere una mattinata sul ghiaccio, in compagnia della squadra italiana femminile di curling, e rilassarsi poi in uno chalet a Cortina.

La Nazionale femminile composta da Giulia Zardini Lacedelli, Elena Antonia Mathis, Marta Lo Deserto e Angela Romei e capitanata da Stefania Constantini, oro olimpico nel doppio misto a Pechino 2022, accoglierà i quattro viaggiatori all’interno dello Stadio del Ghiaccio di Cortina, la storica struttura che ha ospitato la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali del 1956 e dove la squadra si allena. Al suo interno è stata preparata una struttura in cui le atlete si trasformeranno per la prima volta in coach d’eccezione, svelando regole, tecniche fondamentali e segreti del curling.

Stefania Constantini, capitana della nazionale di curling femminile, ha commentato così : “Sono molto felice di accogliere questi quattro viaggiatori nella mia Cortina, e condividere insieme a loro la passione per questo sport. Negli ultimi anni la curiosità e l’interesse per il curling stanno aumentando, ma pochi conoscono davvero le regole di questa disciplina olimpica, che unisce eleganza e tecnica. Insieme a tutto il team, ci alleneremo, giocheremo e trascorreremo una bellissima mattinata sul ghiaccio”. Dopo essersi cimentati sul ghiaccio tra lanci, spazzate e scivolate insieme alle atlete, e aver iniziato a padroneggiare la tecnica base della disciplina, i viaggiatori potranno rilassarsi con un soggiorno in quota. Ci sarà per loro la possibilità di dormire a 1200 metri, in un autentico chalet in città, con una vista panoramica sulle Dolomiti.

“L’obiettivo di Airbnb – ha spiegato Felix Vo, Director, Global Partnership at Airbnb – è quello di far sentire chiunque a casa nel mondo. E con Cortina che si prepara a diventare protagonista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, siamo orgogliosi di offrire questa esperienza esclusiva. Accogliere i viaggiatori per far scoprire loro lo spirito olimpico in prima persona, attraverso un connubio unico tra sport e ospitalità locale, riflette il nostro impegno nel creare connessioni significative e soggiorni indimenticabili che celebrano l’essenza di ogni destinazione”.

A un anno da Milano Cortina 2026, lo storico Stadio del Ghiaccio di Cortina aprirà quindi le sue porte per accogliere una famiglia o un gruppo di amici desiderosi di lanciarsi in questa sfida, per scoprire tutto sul curling. I viaggiatori avranno la possibilità di conoscere di persona la Nazionale Femminile, giocare con il team e scoprire tutte le tecniche del curling in una struttura allestita all’interno dello Stadio Olimpico del Ghiaccio, rilassarsi al termine della mattinata sul ghiaccio in un tipico chalet ampezzano e assaporare una selezione di prodotti del territorio.

Ma come partecipare all’iniziativa? Viaggiatori, sportivi e amanti della montagna interessati potranno inviare una richiesta di prenotazione sul sito www.airbnb.it/curling a partire dal 13 febbraio 2025 (ore 10 CET). Il soggiorno avrà poi inizio il 25 febbraio 2025 e terminerà il 26 febbraio 2025: comprenderà un’esclusiva sessione di curling di 3 ore con la Nazionale Femminile e il soggiorno di una notte all’interno di uno chalet a Cortina. Si potrà prenotare il soggiorno al costo simbolico di 26 euro, con riferimento a Milano Cortina 2026 (i viaggiatori saranno anche responsabili del viaggio di andata e ritorno da Cortina).