Due dimissioni volontarie di giovani camici bianchi. Due nuovi addii che tornano ad alleggerire l’organico dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. Si tratta dei troppo frequenti saluti per andare a lavorare altrove, dunque scelte volontarie e non pensionamenti: lasciano un medico specialista di Anestesia, che toglie forze a un’area nevralgica quale è la Uoc Anestesia; e uno specialista di Medicina d’Urgenza, che pure pesa su un equilibrio sul filo come quello del Pronto soccorso, che vede dunque ulteriormente assottigliarsi la copertura: ad oggi 15 camici bianchi oltre il direttore Maria Gabriella Coppola.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia