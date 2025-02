Almasri: Rosato, ‘da Lo Voi atto non dovuto ma basta scontro’

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Quello che accade nei lager libici è inaccettabile per qualsiasi cittadino italiano. Non possiamo rimanere indifferenti. Io mi aspettavo di sentire dal governo come intende operare in Libia. Non basta il Piano Mattei, non bastano le nostre risorse, servono quelle europee per ricostruire pace e stabilità in Libia”. Lo dice Ettore Rosato di Azione in aula alla Camera dopo l’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri.

Rosato interviene anche sull’attacco alla magistratura: “Io non penso che a ogni atto di un magistrato, se non siamo d’accordo dobbiamo dire che è un attacco. Non è che ogni volta ci deve essere uno scontro. Io penso che non sia corretto che un pm prende una denuncia di otto righe e questa si trasforma in un atto d’accusa verso il premier e i ministri. Non è utile, perché non è un atto dovuto. Ma non possiamo trasformare tutto in uno scontro. Dobbiamo recuperare un dialogo serio”.