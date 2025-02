Roma, 5 feb (Adnkronos) – “Abbiamo ascoltato un ministro imbarazzato, Piantedosi, nel vedere che le forze dell’ordine arrestano un criminale e la politica lo libera. L’ho apprezzato. E un Nordio imbarazzate, con il suo latinorun sul nulla. Almasri ha violentato dei bambini, torturato donne, ucciso persone e voi lo avete rimandato in Libia con volo di Stato e tricolore”. Lo ha detto Matteo Renzi in aula in Senato.