Il presidente dell’Upi Campania è il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane. Per ora e, solo per ora, facente funzioni. Esattamente per trenta giorni. Entro tale termine, dovrà convocare il consiglio direttivo per le determinazioni definitive, anche se, nella seduta di ieri, i 7 presenti lo hanno investito all’unanimità. Erano assenti, oltre ad Antonio Capuano tuttora in ospedale, il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e Marcello De Rosa, rappresentante della Provincia di Caserta che, sembra, si sia schierato con Capuano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia