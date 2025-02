“Vi daremo una mano, in ogni caso vi saremo vicini, vi accompagneremo per ciò che va fatto per la diga, nel lavoro che fate per il territorio, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità”. Ovviamente, Vincenzo De Luca spera di poterlo fare, il che significa scavallare prima il verdetto della Consulta e, successivamente, quello che, eventualmente, emetteranno gli elettori. Per il presidente della Regione Campania, accompagnato dal fido consigliere regionale Mino Mortaruolo, una mattinata in terra sannita, prima a Fragneto, a Toppa Infuocata, poi a Morcone.

