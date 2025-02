Alta capacità ferroviaria ormai si approssima in concreto a cambiare completamente il volto della stazione di Benevento concretizzando il protocollo di intesa del febbraio 2020 tra Comune di Benevento e RfI.

Anche insediamento universitario il fabbricato viaggiatori, ma non solo, con previsione nei locali terranei di servizi come sale aspetto e servizi nel contesto di una completa riqualificazione dell’hub ferroviario anche con servizi secondari commerciali da insediarvi. Revisione degli spazi esterni e contigui alla stazione con previsione per uno specifico segmento operativo che riguarda Comune e Provincia di una nuova opera d’arte da insediarvi e nello stesso areale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia