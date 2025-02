Nunziante 6: Un brivido lunghissimo lungo la schiena di tutto il “Vigorito” quando tenta il dribbling in avvio di ripresa e sulla girata di Bulevardi. Il Monopoli lo mette poco alla prova e non entra mai in area, lui deve solo amministrare la normalità

Oukhadda 6: Torna a ruggire sulla fascia dopo qualche giornata da spettatore, in campo così come dalla panchina. Un cross al bacio per la testa di Lanini, un altro velenoso non sfruttato. Duelli interessanti con Pace in corsia, vinti con la solita caparbietà

