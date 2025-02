Dolore, incredulità ma anche rabbia per la morte di un uomo di 54 anni avvenuta a San Bartolomeo in Galdo nello scorso weekend. Sono circa le tre di notte quando arriva la chiamata alla centrale operativa del 118 che allerta immediatamente gli equipaggi dell’ambulanza di San Bartolomeo in Galdo e l’automedica di San Marco dei Cavoti.

L’ambulanza giunge rapidamente in pochi minuti sul luogo dell’intervento ma è senza medico, gli operatori effettuano le procedure di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’auto con il medico che però arriva sul paziente dopo circa mezz’ora.

