Avanti fino a fine stagione con i giocatori con cui ha affrontato la prima parte di campionato. Nemmeno l’ultimo giorno di calciomercato ha regalato novità in casa di un Benevento che ha concluso la sessione invernale senza concludere operazioni, sia in entrata che in uscita. Infruttuosa, in tal senso, pure la spedizione milanese della delegazione giallorossa, presente allo Sheraton di Milano, dove si sono ritrovati dirigenti e operatori a caccia dell’affare last minute.

