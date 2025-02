Finisce con il Benevento che scivola al terzo posto e i fischi dei tifosi il faccia a faccia con il Monopoli. I giallorossi non vanno oltre lo 0-0, risultato che fa decisamente più comodo agli ospiti che conservano così il primato in classifica, seppur a pari punti con il Cerignola. La Strega invece inizia a perdere terreno, subisce l’aggancio dell’Avellino e termina pure la prima partita casalinga di questa stagione senza andare in gol, quanto basta per far perdere la pazienza ai propri tifosi che hanno deciso di non ripetere il rito di fine partita sotto la Curva che ha caratterizzato questa stagione.

