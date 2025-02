Durante la settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, affiancati da una Squadra di Intervento Operativo, giunta in rinforzo dal 11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno intensificato la loro azione preventiva concentrando le forze nell’area della valle telesina, effettuando un capillare controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere e, principalmente, dei furti in abitazione, del contrasto dello spaccio ed uso di sostanze stupefacenti, nonché al porto e possesso illegale di armi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia