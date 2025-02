Il pari con il Monopoli non fa solo scivolare il Benevento al terzo posto, ma continua a tenere in discussione la posizione di Gaetano Auteri. Anche dopo il match con i biancoverdi pugliesi, il presidente Vigorito non era affatto soddisfatto non tanto del risultato, quanto della prestazione offerta dalla sua squadra, cosa che finisce inevitabilmente per tenere la posizione del tecnico giallorosso tutt’altro che salda sulla panchina della Strega. Da parte sua, Auteri evita di commentare e preferisce parlare della partita.

