Almasri: la vicenda Marò e il precedente dell’informativa congiunta di due ministri**

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – I ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, riferiranno domani congiuntamente alla Camera e al Senato per un’informativa sulla vicenda Almasri. Non è la prima volta che due esponenti del Governo riferiscono insieme in Parlamento. Accadde ad esempio all’alba della diciassettesima legislatura, il 26 marzo del 2013, quando era ancora in carica il Governo presieduto da Mario Monti.

I ministri degli Esteri e della Difesa, Giulio Terzi di Sant’Agata e Giampaolo Di Paola, si presentarono alla Camera per un’informativa sul rientro in India dei fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, arrestati il 16 febbraio 2012 con l’accusa di aver ucciso due pescatori. Terzi in quell’occasione annunciò le sue dimissioni, non avendo condiviso la decisione del Governo.

Per questo saltò l’informativa prevista subito dopo al Senato, che fu rinviata al giorno successivo, quando si presentò il presidente del Consiglio, Mario Monti.