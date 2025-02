Almasri: duello su diretta tv, Gasparri ‘cosa meno vista’, Boccia ‘imbarazzante negarla’

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “Ci sarà la diretta televisiva, probabilmente la maggioranza ha preso atto che era molto imbarazzante dire no a metterci la faccia, almeno nella discussione”. Lo dice il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, al termine della Conferenza dei capigruppo che ha deciso di calendarizzare per domani pomeriggio l’informativa dei ministri dell’Interno e della Giustizia, Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, sulla vicenda Almasri.

“”Ci sono 58 talk show al giorno, dalla mattina alla sera si parla di questa cosa, temo sarà la cosa meno vista di tutte le trasmissioni di domani sul tema- sottolinea Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia- facciamo il Question time tutte le settimane, personalmente la ritengo una non questione”.