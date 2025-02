Almasri: Borghi (Iv), ‘informativa ministri successo opposizioni unite’

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – “È sotto gli occhi di tutti è che la motivazione con la quale i Ministri si erano negati la scorsa settimana è del tutto farlocca, non stava né in cielo né in terra e evidentemente il fatto che oggi con ritardo i due Ministri interessati vengano a fare un’informativa è certamente il successo dell’opposizione tutta unita e compatta ma è anche la dimostrazione che le motivazioni che loro hanno adotto non sono motivazioni reali e domani naturalmente entreremo nel merito della questione”. Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, al termine della conferenza dei capigruppo di palazzo Madama.

“L’altro dato politico è l’unità delle opposizioni che, in maniera compatta, hanno esercitato un’azione parlamentare per richiamare il Governo alle proprie responsabilità. Non è vero – ha aggiunto Borghi – che abbiamo fatto l’Aventino, perché i lavori nelle Commissioni sono proseguiti e le opposizioni hanno regolarmente partecipato. Laddove è possibile partecipare, perché se sul Milleproroghe il Governo non viene a darci pareri diventa complicato anche lavorare”.