Addio a Brian Murphy, star della sitcom ‘George e Mildred’ aveva 92 anni

Londra, 4 feb. – (Adnkronos) – Addio a Brian Murphy. L’attore britannico, star della sitcom ‘George e Mildred’, aveva 92 anni: è morto nella sua casa nel Kent, a sud-est di Londra. La notizia della scomparsa, avvenuta domenica mattina, è stata annunciata oggi dalla Bbc. Rendendo omaggio al suo “talento e alla sua umanità”, l’amico e agente di Murphy, Thomas Bowington, lo ha descritto come un “uomo gioioso e profondamente di buon cuore”. Sui social la moglie Linda Regan, postando una foto di un loro bacio appassionato, ha scritto: “Il mio amore per te non morirà mai. Rip tesoro”.

Dopo una carriera in teatro e al cinema, Brian Murphy ha conquistato grande notorietà negli anni Settanta grazie a due sitcom britanniche: “Un uomo in casa”, trasmessa dal 1973 al 1976, e poi soprattutto il suo spin-off “George e Mildred”, in onda dal 1976 al 1979, che lo ha consacrato e reso famoso a livello internazionale vestendo i panni di George Roper, marito nullafacente di Mildred, interpretata dalla straordinaria e istrionica Yootha Joyce (1927-1980).

Nel telefilm “George e Mildred” Murphy ha rivelato tutte le sue caratteristiche di attore brillante con un ruolo comico spassosissimo. Gli episodi sono incentrati sulla vita di due coniugi inglesi sulla cinquantina, movimentata dalle stramberie di George, con un cuore di un ragazzino discolo che appena muove un dito crea danni, ai quali Mildred cerca sempre di porre riparo. Lui inoltre fa fatica ad apprezzare la bellezza un pò sfiorita della moglie, che invece non aspetta altro che ricevere le dovute attenzioni: questa situazione è un filo conduttore tra tutte le puntate.

Nato a Ventnor, sull’isola di Wight, il 25 settembre 1932, Brian Murphy alla fine degli anni Cinquanta entra nella compagnia teatrale di Joan Maud Littlewood, conquistando rapidamente i palcoscenici di Londra. A partire dal 1961 inizia a recitare nella tv inglese, apparendo in episodi dei telefilm “Agente speciale”, “Z cars”, “Six”, “Love Story” e “Callan”. Dopo piccole parti al cinema, Murphy ottenne il primo ruolo importante in “I diavoli” (1971) di Ken Russell, con Vanessa Redgrave e Oliver Reed; Russell nello stesso anno lo diresse anche in “Il boy friend”.

La sitcom “George e Mildred”, dopo un successo mondiale durato cinque stagioni, fu interrotta dalla morte dell’attrice protagonista, Yootha Joyce, nel 1980. Murphy, devastato per la perdita della compagna di lavoro abbandonò temporaneamente le scene. Nel 1995 aveva sposato l’attrice Linda Regan. Dopo piccoli ruoli al cinema e in tv, era tornato alla ribalta con un ruolo da coprotagonista nella serie “Last of the Summer Wine” (2003-2010).

