“A fronte di una crescita media del premio RCA del 1,5% tra il quarto trimestre 2024 e il quarto trimestre 2023 a livello nazionale, l’andamento regionale è stato molto diversificato. Per alcune regioni si nota un premio RCA in crescita, come il Lazio con un +6,3%, seguita dalla Valle d’Aosta (+5,8%) e il Friuli (+4,9%). Altre regioni risultano in calo, capitanate dal Molise e il suo notevole decremento del -10,7%, seguito da Abruzzo, Sicilia, Calabria e Marche). In Campania, dove si registra un complessivo aumento pari a +3,6% del Premio RCA, si denota un andamento provinciale diversificato. Per alcune provincie si nota un premio RCA in crescita, capitanate da Salerno con un +10,2%, seguita da Napoli (+3,4%) e Caserta (+2,9%). Le altre provincie risultano in calo, Avellino, infatti, registra un decremento di -3,2%, seguita da Benevento (-1,8%)”.

L’analisi dell’Osservastorio Segugio.it secondo il quale la progressione aumenti del premio medio nel beneventano sarebbe in decrescita.

