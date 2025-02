L’analisi dei dati Istat al 31 dicembre di ogni anno dal 2020 al 2023 mostra un panorama demografico contrastante per i comuni del Sannio, con alcuni centri in crescita, ma una tendenza generale al forte calo della popolazione.

Limatola si distingue come il comune che cresce di più in termini assoluti, con un incremento di 124 abitanti in quattro anni. Accanto a Limatola, anche Campoli del Monte Taburno, Bonea e Tocco Caudio registrano una leggera crescita, seppur in misura contenuta. Questi comuni si pongono come le rare eccezioni in un territorio caratterizzato da un netto declino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia