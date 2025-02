Germania: Mattarella, ‘con Horst Kohler scompare statista convintamente europeista’

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Ho appreso con tristezza la notizia del decesso di Horst Köhler, già Presidente della Repubblica Federale di Germania. Con lui scompare uno statista convintamente europeista”. Si legge nel messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.

“Quale negoziatore del Trattato di Maastricht, come anche nell’esercizio della presidenza della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, egli ha offerto un contributo di notevole spessore all’integrazione del nostro Continente. Eletto alla Presidenza della Repubblica, Köhler ha saputo interpretare al meglio le aspirazioni del popolo tedesco, adoperandosi affinché la Germania esercitasse un ruolo preminente nell’affrontare le grandi sfide della contemporaneità, con particolare sensibilità per i problemi dello sviluppo e della sostenibilità ambientale, specialmente in Africa”.

“Tale impegno, di alto valore umanitario, è proseguito anche dopo la conclusione del suo periodo a Palazzo Bellevue.Nel ricordare le visite in Italia di Horst Köhler e i suoi numerosi incontri con l’allora Presidente Napolitano, porgo a Lei, signor Presidente e caro Frank-Walter, le più sentite espressioni di cordoglio, che estendo alla famiglia del defunto ex Presidente e a tutti i cittadini tedeschi”.