Una robusta sterzata in quella che, almeno fino a questo momento, è la partita più importane dell’anno. E’ ciò che cerca un Benevento improvvisamente – e si spera momentaneamente – scivolato al quarto posto in classifica, conseguenza dei successi del Cerignola – ora in vetta da solo – e dell’Avellino. Lo scontro al vertice con il Monopoli, però, non solo può permettere alla Strega di cambiare passo dopo i recenti inciampi, ma anche di ritrovare la testa.

