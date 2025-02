Almasri: Conte, ‘Meloni prestigiatrice, più che Frodo una frode a italiani’

Roma, 3 feb (Adnkronos) – “La prestigiatrice Meloni riesce a tirare fuori non un coniglio ma il complotto, ci venga a spiegare questo complotto”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in aula alla Camera, sul caso Almasri.

“Siamo esterrefatti da un presidente del Consiglio dopo aver ricevuto una semplice comunicazione. Ne ho ricevute anche io ma mai mi avete sentito piagniucolare sui social su un atto dovuto che il procuratore di Roma ha trasmesso al tribunale dei minitri a tutela della presidente del Consiglio”, ha proseguito Conte sottolineando: “La sorella ha detto che lei è come Frodo, ma si sta perpetrando una frode ai danni degli italiani”.