Almasri: Braga, ‘non disponibili a ripresa lavori se no risposta a richiesta Meloni in aula’**

Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Ci uniamo alla richieste di Conte e Fratoianni. Ribadiamo la richiesta” che la premier Giorgia Meloni e i ministri competenti “vengano a riferire in aula, lo faremo alla capigruppo di domani e anticipiamo che non siamo disponibili a riprendere i lavori nella giornata di domani se non ci sarà una risposta alla nostra richiesta. La premier Meloni e autorevoli esponenti della maggioranza stanno parlando di questa vicenda ovunque, noi vogliamo lo facciano qui in Parlamento”. Lo dice la capogruppo del Pd, Chiara Braga, in aula alla Camera.