La circoscrizione provinciale Sud Sardegna con -19.534 under 35 (o meglio la popolazione tra 15 e 34 anni) è il territorio italiano che ha maggiormente ha visto incrementare il tasso di senescenza. L’Italia, principalmente al Sud, si sta svuotando di giovani.

Non si colloca lontanissimo in una classifica in negativo la provincia di Benevento, diciottesima circoscrizione italiana messa peggio, con -11.273 giovani in un decennio e variazione del -16,8 per cento, causa il differenziale tra i 67.010 under 35 del 2014 e i 55.737 del 2024.

