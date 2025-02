Trent’anni per sempre. La lancetta della vita si è fermata troppo presto per Mario Luce, sassofonista residente a Messercola di Cervino, al confine con Santa Maria a Vico. Il giovane – trentunenne, appunto – stava percorrendo ieri mattina, alle ore 6:30 circa, la Statale Appia quando, giunto nella zona del Ponte di ferro in territorio di Arpaia, la sua Renault Captur è entrata in violenta collisione con un mezzo pesante. Il medesimo, in particolare, stava viaggiando in direzione del Casertano mentre il camion muoveva in direzione opposta verso Montesarchio. Sul punto insisteva una fittissima coltre di nebbia quando i due veicoli hanno impattato frontalmente.

