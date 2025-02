“La sentenza numero 430 del 14 Gennaio 2025 del Tribunale amministrativo regionale non disconosce le giuste ragioni delle battaglia condotta dal Comune di Puglianello per garantire la piena operatività dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti, nell’interesse dei cittadini”. Questo quanto viene specificato in una nota stampa della dimensione provinciale di Forza Italia all’indomani della pronuncia che era venuta dal primo grado amministrativo rispetto alla iniziativa che era stata intrapresa dall’Ente guidato dal sindaco Rubano in merito alla vicenda del Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Primo tra i comuni della Valle Telesina ad aver avviato un’azione giudiziaria sulla vicenda, “il Comune di Puglianello – è ulteriormente rappresentato da Francesco Maria Rubano deputato e Segretario provinciale Forza Italia – ha sempre mantenuto alta l’attenzione su un presidio sanitario essenziale per l’intero territorio”.

