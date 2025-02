Sanità: Gasparri, ‘Gimbe condiziona dibattito con notizie infondate’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “La cosiddetta Fondazione Gimbe è al centro di una polemica. Ed ha perfettamente ragione il presidente della commissione sanitaria del Senato, Zaffini quando risponde con dati alla mano ad alcune affermazioni discutibili. La Fondazione Gimbe condiziona il dibattito sulla sanità ed ha diffuso notizie che alla verifica si sono rivelate infondate. Chi c’è dietro questa fondazione? Chi è Cartabellotta? Perché agisce in questa maniera? Quali interessi intende tutelare?” Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Ha ragione Zaffini. E alcune informazioni non esatte ripetute sistematicamente sono diventate delle semi verità. Come quelle riguardanti i cittadini che rinunciano alle proprie cure. Chi avvelena il dibattito in questo modo -prosegue l’esponente azzurro- si assume una grave responsabilità. E genera indignazione. Inutile smentirli, come ha fatto Zaffini, con dati di fatto alla mano. Sono ostinati e sono al servizio di un disegno politico. Ma giocare con dati non veritieri sulla pelle della salute degli italiani è un esercizio davvero inquietante. Chi tira i fili di questa situazione?”