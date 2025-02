Sanità: Floridia (M5S), ‘stop attacchi Fdi a Cartabellotta’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Attaccare Nino Cartabellotta come fatto da Fratelli d’Italia per aver denunciato la realtà delle liste d’attesa è un atto di ipocrisia e viltà politica. La sua analisi sulla sanità pubblica è lucida e vera: il sistema è in crisi e sempre più persone sono costrette a indebitarsi per cure private. Giorgia Meloni parla tanto delle liste di attesa ma ancora mancano i decreti. Anziché continuare a parlare e a cercare complotti dappertutto si dessero da fare per aiutare i nostri sanitari e i nostri ospedali che sono al collasso”. Così la senatrice M5S Barbara Floridia.