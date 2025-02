Sanità: Avs, ‘su liste d’attesa inaccettabile attacco a Cartabellotta’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – ”Questa destra se la racconta sempre come gli fa comodo, per loro la verità è sempre un ‘impiccio’. Sulle liste d’attesa, che restano un problema, diremmo una piaga non risolta di questo paese, la destra attacca il Presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, professionista stimato e punto di riferimento trasparente e indipendente per comprendere le questioni della nostra sanità pubblica. Il professore Cartabellotta ha la ‘colpa’ di aver denunciato la latitanza dei sei decreti attuativi di cinque articoli fondamentali del dl sulle liste d’attesa: anziché affrontare il problema la destra attacca chi lo denuncia. Intanto la sanità pubblica va a picco”. Lo scrivono in una nota Luana Zanella e Tino Magni, componenti delle commissioni affari sociali di Camera e Senato, in merito alle polemiche sollevate dal senatore Zaffini.