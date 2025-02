Migranti: Morfino (M5S), ‘modello Albania fallimento e sperpero soldi’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Il ‘modello Albania’ è solo uno sperpero di soldi, l’ennesimo fallimento del governo Meloni. Siamo di fronte a una Presidente del Consiglio con le spalle al muro e a un governo incapace di portare avanti politiche utili al Paese. Hanno parlato di blocco navale, poi del fantomatico Piano Mattei e infine buttano a mare milioni di euro di soldi pubblici per il centro migranti in Albania”. Lo scrive in una nota Daniela Morfino, deputata del Movimento 5 Stelle.

“Solo bugie e propaganda. Solo fallimenti. La verità è che le politiche migratorie di questo governo non stanno funzionando e, dopo la nostra forte pressione, stanno a poco a poco ammettendo quello che hanno tentato di nascondere agli italiani per volontà politica: cioè che hanno liberato e rimandato a casa, su un volo di Stato a spese nostre, un criminale che ha torturato, ucciso e stuprato bambini e che gestisce i rubinetti dei flussi migratori”.