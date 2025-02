Umberto Del Basso De Caro a tutto campo: il partito, il rapporto con De Luca, il terzo mandato, le candidature, le alleanze, la crisi alla Provincia, i giudizi negativi sul governo della città. Il leader del Pd sannita non abbonda in dichiarazioni ma, quando interviene, non si sottrae dal soffermarsi sulle questioni politiche di attualità, anche le più spinose.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia