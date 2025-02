Roma, 2 feb. (Adnkronos) – In queste ore di apprensione, voglio esprimere vicinanza ad Antonio Tajani per l’incidente di cui è stato vittima il figlio. Facciamo tutti il tifo per lui e auspico che si riprenda presto e bene. Forza Filippo”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.