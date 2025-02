Oggi, domani e poi nessuno si muova. Non più. Almeno fino a giugno. Due giorni per chiudere i conti con la sessione invernale. Due giorni in cui in casa Benevento può succedere di tutto o anche nulla. Molto dipenderà da ciò che Marcello Carli sarà in grado di fare e da ciò che il mercato offrirà nelle sue battute conclusive.

Di esigenze da soddisfare, il club giallorosso ne ha diverse, a cominciare da un innesto nel reparto offensivo, senza dimenticare un rinforzo per quello avanzato e, al tempo stesso, senza perdere di vista pure l’urgenza di sfoltire l’organico. In oltre un mese, nulla di tutto ciò è stato fatto e quindi ora bisogna fare i conti con il tempo che scarseggia. Carli, però, confida che nelle ultime giornate a Milano possa crearsi incastri ad ampio raggio, in modo da regalare ad Auteri almeno il difensore di cui ha bisogno.

