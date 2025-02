Calcio: Ciriani, ‘condannare con fermezza, violenti non rappresentano Friuli’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “L’assalto al treno e la violenza inaudita di un gruppo di facinorosi è inaccettabile. Una pagina vergognosa. Queste persone, che si professano tifosi dell’Udinese, infangano il nome del Friuli, non rappresentano la nostra terra e offendono i veri sostenitori della squadra. Sono certo che i responsabili di un atto tanto deprecabile saranno giudicati con la massima severità, perché quanto accaduto va condannato con fermezza e determinazione. Un ringraziamento sincero va alle nostre Forze dell’Ordine intervenute con prontezza per risolvere la situazione e la mia sentita vicinanza agli agenti rimasti feriti mentre svolgevano il loro lavoro”. Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento.