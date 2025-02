Una scossa per rimettersi in carreggiata nel momento decisivo del campionato. E’ ciò che cerca il Benevento che, dopo la settimana da incubo caratterizzata dai soli due punti conquistati in tre partite, ha bisogno di una cura ricostituente per rialzare immediatamente la testa. Tradotto: ai giallorossi serve solo una vittoria nel faccia a faccia di domani sera con il Monopoli. Conquistarla contro l’attuale capolista sarebbe il modo migliore per mandare in archivio i recenti inciampi, riaccendere l’entusiasmo della piazza e riprendersi il primo posto.

