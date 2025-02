Aborto: Gasparri, ‘reddito maternità per applicare leggi vigenti non per cambiarle’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Oggi si celebra la Giornata della vita. Un momento di riflessione e di impegno. Ho proposto da tempo l’istituzione di un reddito di maternità per aiutare le donne che vogliono evitare una scelta di interruzione di gravidanza causata soltanto da disagi economici. Non si tratta di cambiare le leggi vigenti ma, anzi, di applicare quelle esistenti. Che prevedono la possibilità di offrire un’alternativa di fronte a una scelta così drammatica. Solo che oggi nessuno offre un aiuto concreto. La mia proposta per il reddito di maternità è l’unica scelta saggia e responsabile che intendo rilanciare e portare avanti per difendere la vita concretamente”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.