Somalia: Trump, ‘ho ordinato attacco contro capo dell’Isis’

Washington, 1 feb. (Adnkronos) – “Questa mattina ho ordinato raid aerei militari di precisione contro un capo degli attacchi dell’Isis e altri terroristi da lui reclutati e guidati in Somalia. Questi assassini, che abbiamo trovato nascosti nelle caverne, hanno minacciato gli Stati Uniti e i nostri alleati. Gli attacchi hanno distrutto le caverne in cui vivono e ucciso molti terroristi senza, in alcun modo, danneggiare i civili. Il nostro esercito ha preso di mira questo capo degli attacchi dell’Isis per anni, ma Biden e i suoi compari non hanno agito abbastanza rapidamente per portare a termine il lavoro. L’ho fatto io! Il messaggio all’Isis e a tutti gli altri che attaccherebbero gli americani è che “vi troveremo e vi uccideremo!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti su Truth Social.