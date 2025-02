“Un danno per la nostra comunità che si vede privare di un’area di circa 17.000 mq acquisiti a titolo gratuito nel corso della precedente amministrazione che aveva programmato di realizzare in quel luogo il nuovo campo sportivo, approvando anche lo studio di fattibilità. Un montagna di terra altro che campo di calcio”.

Giovanna Petrillo, capogruppo di ‘San Giorgio futura’, commenta così il sequestro di un’area tra via Olmo Lungo e via Campo Freddo dove i Carabinieri forestali hanno trovato terreno e scarti edili.

