Salva Milano: Bonelli a La Russa, ‘decida se fare presidente Senato o leader partito’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha evidentemente un problema di identità politica. Sembra non sapere più se è consigliere comunale, regionale o parlamentare. Si occupa di tutto, oggi interviene anche sul decreto ‘Salva Milano’”. Lo dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale di Europa Verde.

“Eppure, il suo ruolo dovrebbe essere ben chiaro: è il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, e come tale dovrebbe comportarsi con un atteggiamento istituzionale. Se La Russa vuole fare il leader di Fratelli d’Italia o comunque il capo politico di un partito, si dimetta dal suo incarico e lo faccia apertamente. Il suo compito non è intervenire nelle questioni amministrative locali, ma fare il presidente del Senato.”