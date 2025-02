Verso istanza riesame da parte del Comune di Benevento nei confronti del decreto sequestro preventivo di urgenza notificato in data 23 gennaio 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento con cui veniva disposto il sequestro preventivo di tutte le essenze arboree insistenti in Benevento sul Viale Degli Atlantici e su Via Pacevecchia oggetto della Determinazione dirigenziale n. 19 del 23 dicembre 2024 del Comune di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia